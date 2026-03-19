"Форест" победил "Мидтьюлланд" по пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Только в серии послематчевых пенальти одолев датский "Мидтьюлланд", "Ноттингем Форест" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

"Форест" играл явно лучше, но счет открыл только на 40-й минуте, когда Николас Домингес головой отправил мяч в чужие ворота — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма "Мидтьюлланд" пропустил еще раз. Райану Йетсу удался классный удар с подступов к штрафной площади — 0:2.



Однако хозяева не опустили руки, и на 69-й минуте Мартин Эрлич подкараулил удачный отскок от Мурильо в штрафной и сразу же пробил — 1:2.



По сумме двух матчей счет стал равным, поэтому выяснение отношений перетекло в экстра-таймы, в течение которых "лесники" забили два гола, но оба не была засчитаны из-за офсайдов.



Победитель определился только в серии пенальти, где "Мидтьюлланд" смазал все три свои попытки. "Форест" взял верх и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с "Порту" или "Штутгартом".



"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 1:2 (0:1) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Форест" в серии пенальти — 3:0



Голы: Эрлич 69 — Домингес 40, Йетс 52.



"Ноттингем Форест": Ортега, Эббот, Миленкович (Мурильо 61), Морато, Хатчинсон (Гиббс-Уайт 61), Домингес (Сангаре 90), Йетс, Ндойе (Уильямс 61), Макати (Андерсон 75), Баква (Айна 75), Лукка.