"Форест" победил "Мидтьюлланд" по пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Только в серии послематчевых пенальти одолев датский "Мидтьюлланд", "Ноттингем Форест" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
"Форест" играл явно лучше, но счет открыл только на 40-й минуте, когда Николас Домингес головой отправил мяч в чужие ворота — 0:1.
Вскоре после начала второго тайма "Мидтьюлланд" пропустил еще раз. Райану Йетсу удался классный удар с подступов к штрафной площади — 0:2.
Однако хозяева не опустили руки, и на 69-й минуте Мартин Эрлич подкараулил удачный отскок от Мурильо в штрафной и сразу же пробил — 1:2.
По сумме двух матчей счет стал равным, поэтому выяснение отношений перетекло в экстра-таймы, в течение которых "лесники" забили два гола, но оба не была засчитаны из-за офсайдов.
Победитель определился только в серии пенальти, где "Мидтьюлланд" смазал все три свои попытки. "Форест" взял верх и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с "Порту" или "Штутгартом".
"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 1:2 (0:1) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Форест" в серии пенальти — 3:0
Голы: Эрлич 69 — Домингес 40, Йетс 52.
"Ноттингем Форест": Ортега, Эббот, Миленкович (Мурильо 61), Морато, Хатчинсон (Гиббс-Уайт 61), Домингес (Сангаре 90), Йетс, Ндойе (Уильямс 61), Макати (Андерсон 75), Баква (Айна 75), Лукка.
19.03.2026 23:35
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
опа, кросаучеги.
Вторым составом ебанули.
(ответить)
Хоть в ЛК английские клубы ещё бьются.
(ответить)
19.03.2026 20:54
dembo
форест сливает лигу европы. Второй состав уебали на фулл.
Тоттенхем в опасности )
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий