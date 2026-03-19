"Форест" победил "Мидтьюлланд" по пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Райан Йетс Только в серии послематчевых пенальти одолев датский "Мидтьюлланд", "Ноттингем Форест" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

"Форест" играл явно лучше, но счет открыл только на 40-й минуте, когда Николас Домингес головой отправил мяч в чужие ворота — 0:1.

Вскоре после начала второго тайма "Мидтьюлланд" пропустил еще раз. Райану Йетсу удался классный удар с подступов к штрафной площади — 0:2.

Однако хозяева не опустили руки, и на 69-й минуте Мартин Эрлич подкараулил удачный отскок от Мурильо в штрафной и сразу же пробил — 1:2.

По сумме двух матчей счет стал равным, поэтому выяснение отношений перетекло в экстра-таймы, в течение которых "лесники" забили два гола, но оба не была засчитаны из-за офсайдов.

Победитель определился только в серии пенальти, где "Мидтьюлланд" смазал все три свои попытки. "Форест" взял верх и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с "Порту" или "Штутгартом".

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 1:2 (0:1) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Форест" в серии пенальти — 3:0

Голы: Эрлич 69 — Домингес 40, Йетс 52.

"Ноттингем Форест": Ортега, Эббот, Миленкович (Мурильо 61), Морато, Хатчинсон (Гиббс-Уайт 61), Домингес (Сангаре 90), Йетс, Ндойе (Уильямс 61), Макати (Андерсон 75), Баква (Айна 75), Лукка.





Автор mihajlo   

Дата 19.03.2026 23:35

  5. dembo 19.03.2026 23:39 # dembo
    опа, кросаучеги.
    Вторым составом ебанули.

    (ответить)

  6. lovrentiy 19.03.2026 23:38 # lovrentiy
    Хоть в ЛК английские клубы ещё бьются.

    (ответить)

  7. amorim 19.03.2026 23:38 # amorim
    19.03.2026 20:54 #
    dembo

    форест сливает лигу европы. Второй состав уебали на фулл.
    Тоттенхем в опасности )
