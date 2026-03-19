Сарр вывел "Пэлас" в 1/4 финала Лиги Конференций

Дубль Исмаилы Сарра позволил "Кристал Пэлас" сломить сопротивление кипрского АЕКа и, одержав победу 1:2, выйти в четвертьфинал Лиги Конференций.

"Пэлас" удалось открыть счет уже на 13-й минуте. Адам Уортон из центрального круга сделал передачу вперед на рывок Исмаилы Сарра, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 0:1.



Вскоре Сарр еще раз отправил мяч в ворота домашней команды, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Во втором тайме АЕК удачно разыграл угловой, и Энрик Саборит головой поразил ворота "орлов" — 1:1.



На 73-й минуте Саборит оставил свою команду вдесятером, однако хозяева продержались до экстра-таймов.



В первом экстра-тайме "Пэлас", наконец, удалось реализовать численное преимущество. Даити Камада прострелил с правого края штрафной на границу вратарской, а там Сарр пробил в касание — 1:2.



Таким образом, команда Оливера Гласнера вышла в 1/4 финала Лиги Конференций, где теперь сыграет с "Фиорентиной".



"АЕК Ларнака" (Кипр) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 1:2 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 1:2



Голы: Саборит 63 — Сарр 13, 99.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Ричардс (Лерма 76), Лакруа, Канво (Матета 83), Джонсон (Муньос 60), Уортон (Хьюз 119), Камада, Митчелл, Сарр, Гессан (Пино 76), Ларсен.



Удаление: Саборит 73.