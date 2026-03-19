УЕФА и "Ливерпуль" расследуют инцидент с Лангом на "Энфилде"

УЕФА и "Ливерпуль" расследуют обстоятельства, при которых вингер турецкого "Галатасарая" Ноа Ланг получил травму пальца руки на "Энфилде".

В концовке проигранного "Галатасараем" матча Лиги Чемпионов в минувшую среду (4:0) Лангу потребовалась обратная замена.



Ланг врезался в рекламный щит за лицевой линией и буквально разорвал большой палец своей правой руки. Игра была остановлена на шесть минут, а Ноа был срочно доставлен в госпиталь, где перенес операцию.



"Ливерпуль" уже пожелал Лангу скорейшего выздоровления и теперь собирается расследовать, почему рекламная конструкция на стадионе оказалась небезопасной.



Как сообщает The Athletic, к делу также подключился УЕФА, собираясь изучить этот инцидент и принять необходимые меры.



