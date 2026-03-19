"Боруссия" хочет вернуть Санчо

Джейдон Санчо Дортмундская "Боруссия" заинтересована в возвращении вингера "Астон Виллы" Джейдона Санчо.

Этот сезон Санчо проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", которому принадлежит опция продления истекающего в конце июня контракта Джейдона.

По информации The Athletic, "Юнайтед" едва ли будет пользоваться своей опцией. "Красные дьяволы" окончательно разочаровались в Джейдоне и готовы отпустить его безо всякой компенсации.

Возможность заполучить Санчо свободным агентом привлекла внимание "Боруссии", где ранее 25-летний англичанин провел два успешных периода.

В этом сезоне Санчо забил единственный гол в 29 матчах за "Виллу" во всех соревнований, поэтому вероятность того, что бирмингемский клуб захочет заключить постоянный контракт с Джейдоном, невелика, особенно в случае непопадания в Лигу Чемпионов.

Помимо Дортмунда, к Санчо также существует интерес из Италии и Турции.





Дата 19.03.2026 22:00

