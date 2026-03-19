"Боруссия" хочет вернуть Санчо

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в возвращении вингера "Астон Виллы" Джейдона Санчо.

Этот сезон Санчо проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", которому принадлежит опция продления истекающего в конце июня контракта Джейдона.



По информации The Athletic, "Юнайтед" едва ли будет пользоваться своей опцией. "Красные дьяволы" окончательно разочаровались в Джейдоне и готовы отпустить его безо всякой компенсации.



Возможность заполучить Санчо свободным агентом привлекла внимание "Боруссии", где ранее 25-летний англичанин провел два успешных периода.



В этом сезоне Санчо забил единственный гол в 29 матчах за "Виллу" во всех соревнований, поэтому вероятность того, что бирмингемский клуб захочет заключить постоянный контракт с Джейдоном, невелика, особенно в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



Помимо Дортмунда, к Санчо также существует интерес из Италии и Турции.