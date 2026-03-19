Росеньор поговорил с Фернандесом

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что поговорил с полузащитником Энцо Фернандесом, который засомневался насчет своего будущего.

После поражения 0:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на этой неделе Фернандесш заявил, что "не знает", останется ли в "Челси" на следующий сезон.



Росеньор счел нужным поговорить с подопечным, однако Лиам не почувствовал, что 25-летний аргентинец хочет уйти из "Челси".



"Этим утром, перед тренировкой, я провел замечательный и долгий разговор с Энцо — не только насчет его комментариев, но также насчет его ощущений и того, как мы можем прибавить, по его мнению".



"Он является одним из капитанов клуба. Я бы сказал, что он дал мне очень, очень ясно понять, как он счастлив в этом клубе, как о хочет побеждать и с какой страстью он жаждет нашего успеха".



"Он также сказал, что при переводе и на эмоциях сказанное им может быть неправильно воспринято. На мой взгляд, он полностью предан коллективу и хочет побеждать с этим футбольным клубом", — цитирует Росеньора Evening Standard.