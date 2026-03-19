Росеньор поговорил с Фернандесом

Энцо Фернандес Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что поговорил с полузащитником Энцо Фернандесом, который засомневался насчет своего будущего.

После поражения 0:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на этой неделе Фернандесш заявил, что "не знает", останется ли в "Челси" на следующий сезон.

Росеньор счел нужным поговорить с подопечным, однако Лиам не почувствовал, что 25-летний аргентинец хочет уйти из "Челси".

"Этим утром, перед тренировкой, я провел замечательный и долгий разговор с Энцо — не только насчет его комментариев, но также насчет его ощущений и того, как мы можем прибавить, по его мнению".

"Он является одним из капитанов клуба. Я бы сказал, что он дал мне очень, очень ясно понять, как он счастлив в этом клубе, как о хочет побеждать и с какой страстью он жаждет нашего успеха".

"Он также сказал, что при переводе и на эмоциях сказанное им может быть неправильно воспринято. На мой взгляд, он полностью предан коллективу и хочет побеждать с этим футбольным клубом", — цитирует Росеньора Evening Standard.





Метки Росеньор, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2026 20:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. narcot 19.03.2026 20:44 # narcot
    продать при первом же предложении, которое превысит сумму покупки

    (ответить)

  2. feelgunner 19.03.2026 20:22 # feelgunner
    Конечно, не так перевели.
    Не уверен в будущем - он имел ввиду, что уверен в прошлом!
    А новость, что сеньор-помидор съел на завтрак нас ждет, или можем расходиться?

    (ответить)

  3. ivan-tns 19.03.2026 20:08 # ivan-tns
    Просто парень хочет играть в топ клубе. Мы все его прнимаем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: