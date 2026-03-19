FA предъявила обвинения Тудору

FA предъявила обвинения главному тренеру "Тоттенхэма" Игору Тудору насчет критики рефери Томаса Брамалла после поражения от "Фулхэма".

1 марта "Тоттенхэм" потерпел свое второе подряд поражение при Тудоре, уступив в гостях у "Фулхэма" со счетом 2:1.



После этого матча Премьер-Лиги Тудор назвал Брамалла "домашним рефери", а также обвинил Томаса в непонимании футбола.



В первую очередь претензии Тудора касались быстрого гола Харри Уилсона, когда Рауль Хименес толкнул Раду Дрэгушина, а тот упал и не смог предотвратить взятие ворот своей команды.



Своими высказываниями, как посчитала FA, Тудор поставил под сомнение непредвзятость рефери, что является нарушением правил. Игору дано время до 23 марта, чтобы предоставить свой ответ Ассоциации.