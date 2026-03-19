Джеррард призвал Слота больше не менять позицию Собослаи

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал главного тренера "красных" Арне Слота не убирать Доминика Собослаи с позиции атакующего полузащитника.

По ходу этого сезона Собослаи неоднократно приходилось закрывать позицию правого защитника, однако Джеррард чувствует, что Доминик гораздо полезнее в качестве плеймейкера.



После победы "Ливерпуля" над "Галатасараем" со счетом 4:0 Джеррард выразил свое восхищение Собослаи и даже предположил, что однажды Доминик станет капитаном "красных".



"Мне нравится его характер. Он эволюционировал и вырос с момента, как стал игроком "Ливерпуля". Мы, разумеется, подписали большого таланта".



"Его карьера в самом расцвете. Думаю, "Ливерпуль" увидит его лучшие годы. Надеюсь, он останется надолго, потому что я вижу у него потенциал стать капитаном. Он так играет, так стабилен и обладает таким характером. Вы можете услышать это по его речи — он сразу переключился на следующий матч, говорит о "Брайтоне". Мне нравится это в нем. В данный момент он неудержим. Он полон уверенности. У него все получается. Ему просто нужно поддерживать это и оставаться здоровым".



"Он определенно является командным игроком. Я по-прежнему думаю, что он способен выйти на следующий год. Я могу представить, что он будет забивать еще больше голов, если будет стабильно играть на этой позиции между 8-м и 10-м номерами. Вы убедились в этом сегодня вечером — он мог сделать хет-трик".



"Он всегда внутри или около штрафной. У него феноменальный удар. Он так хорошо выбирает момент времени, у него есть техника, и он бьет по мячу с такой силой. Для голкипера это абсолютный кошмар".



"Теперь люди будут говорить о его игре, потому что он показывает захватывающий и интересный футбол, но это его настоящая позиция. Пускай остается на своей настоящей позиции. Дайте ему раскрыться", — цитирует Джеррарда The Independent.