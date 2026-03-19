Экитике: "Мы могли победить 10:0!"

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике считает, что турецкому "Галатасараю" еще повезло отделаться четырьмя пропущенными голами.

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



При этом "Ливерпуль" создал гораздо больше моментов, чем реализовал. Например, "красные" дважды попали в каркас ворот, не забили с пенальти, а гол Алексиса Макаллистера не был засчитан из-за фола.



Поэтому Экитике чувствует, что "Ливерпуль" мог победить крупнее, однако Уго все равно доволен собой и партнерами по команде.



"Мы заслужили пройти дальше. Мы замечательно потрудились сегодня вечером, мы могли победить 10:0, но мы упустили ряд моментов".



"Мы все равно хорошо справились, мы можем гордиться собой и предвкушать четвертьфиналы".



"Мы нуждались в этом результате. Мы не реализовали пенальти в конце первого тайма, и когда я сидел в раздевалке в перерыве, я думал, что нам нужно продолжать играть в свою игру".



"Я использовал свой момент, я мог забить больше. Мы чувствовали себя раскрепощенными, и каждый потрудился на славу. Мы бегали друг за друга, и поэтому мы одержали победу", — сообщил Экитике TNT Sports.