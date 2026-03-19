"Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке Бруно Гимараэса

"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса грядущим летом.

Поражением 7:2 от "Барселоны" накануне "Ньюкасл" завершил свое выступление в Лиге Чемпионов. "Сороки" не попадают в элитный европейский турнир на следующий сезон, и это открывает дверь к уход Гимараэса из клуба.



По информации Reuters, "Юнайтед" рассматривает Гимараэса в качестве прямой замены для его соотечественника Каземиро, который покидает Манчестер свободным агентом в конце сезона.



Каземиро лично рекомендовал "Юнайтед" Гимараэса как своего идеального преемника, и "красные дьяволы" уже продвигаются в переговорах о покупке 28-летнего бразильца за 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).



"Юнайтед" узнал, что Гимараэс открыт к переезду на "Олд Траффорд", однако для "дьяволов" сохраняется угроза, что перехватить Бруно попытается "Реал", который хотел экс-игрока "Лиона" еще летом 2022.