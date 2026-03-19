"Юнайтед" работает над приобретением Тонали

"Манчестер Юнайтед" уже работает над приобретением полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Грядущим летом "Юнайтед" планирует обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками, и особенно "красных дьяволов" интересуют игроки с опытом выступлений в Премьер-Лиге — вроде Тонали.



Как сообщает немецкий журналист Кристофер Михел, "Юнайтед" уже "серьезно работает" над приобретением Тонали, а сам Сандро открыт к переходу к "дьяволам".



Фабрицио Романо, другой журналист, подтверждает, что "Юнайтед" уже контактирует с лагерем 25-летнего игрока сборной Италии, но пока переговоры находятся на ранней стадии.



Помимо "Юнайтед", Тонали также вызывает интерес у "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса", однако "Ньюкасл" готов потребовать за свою звезду около 100 миллионов фунтов.