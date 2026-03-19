"Юнайтед" планирует купить левого защитника

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести левого защитника грядущим летом.

В этом сезоне Шоу, основной левый защитник "Юнайтед", демонстрирует непривычную для себя стойкость к травмам, выходя в стартовом составе на каждый из 30 матчей в Премьер-Лиге.



Однако "Юнайтед" должен вернуться в еврокубки на следующий сезон, и на "Олд Траффорд" есть сомнения, что Шоу, которому летом исполнится 31, сможет играть по два матча в неделю.



В данный момент у "Юнайтед" просто нет адекватной замены Шоу. Патрик Доргу показал, что полезнее в качестве вингера, Диогу Далоту и Нуссаиру Мазрауи привычнее действовать справа, а Тирелл Маласиа почти не играет и летом должен покинуть клуб.



Поэтому, как утверждает talkSPORT, "Юнайтед" собирается подписать игрока для конкуренции с Шоу, а Sky Sport Germany называет 22-летнего Натаниэля Брауна из "Айнтрахта" одной из возможных целей "красных дьяволов".



Оцениваемый минимум в 52 миллиона фунтов Браун также вызывает интерес у "Ливерпуля", "Реала", и "Барселоны".