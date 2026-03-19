Собослаи поведал, почему "Ливерпуль" жаждал мести против "Галатасарая"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи рассказал, как турецкий "Галатасарай" вдохновил его команду на победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Именно гол Собослаи на 25-й минуте положил начало разгрому "Галатасарая" на "Энфилде" со счетом 4:0 накануне вечером.



Собослаи честно признается, что он и его партнеры по команде были задеты бурными празднованиями "Галатасарая", который выиграл первый матч в Стамбуле со счетом 1:0.



"Мы диктовали им игру с первой минуты. Когда я давал интервью после первого матча, я слышал, как они праздновали".



"Я разговаривал с парой парней, которые сказали, что в Турции вы всегда празднуете победу, и не имеет значения, есть ли ответная встреча".



"Но я воспринял это немного лично, как и пара других наших парней. Я по-прежнему считаю, что никогда нельзя праздновать раньше времени, и это слегка придало нам импульс".



"С первой секунды мы были полностью в игре", — сообщил Собослаи TNT Sports.