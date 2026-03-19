Слот: "ПСЖ не будет рад сыграть с нами"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что французский ПСЖ не будет рад сыграть с его командой в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "Ливерпуль" сокрушил на своем поле "Галатасарай" со счетом 4:0, с лихвой компенсировав поражение 1:0 в Стамбуле на прошлой неделе.



Теперь "Ливерпуль" постарается взять реванш у ПСЖ, своего обидчика по раунду 1/8 финала в прошлом сезоне, и Слот сделал сильное заявление насчет предстоящего противостояния.



"В прошлом сезоне мы полностью переиграли ПСЖ на выезде, мы провели отличный матч на "Энфилде", но уступили по пенальти".



"Честно говоря, они не уронили свои стандарты. Они едва ли могли прибавить еще, но пока что они производят очень сильное впечатление".



"Я не думаю, что они будут рады сыграть с нами, видя нашу игру сегодня вечером, а в прошлом сезоне мы были единственной командой, которая заставила их играть экстра-таймы и серию пенальти", — сообщил Слот TNT Sports.