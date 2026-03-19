Тудор испытывает смешанные чувства насчет победы над "Атлетико"

Наставник "Тоттенхэма" Игор Тудор признался, что испытал смешанные чувства от победы над испанским "Атлетико".

Накануне вечером "Тоттенхэм" одержал свою первую победу при Тудоре, одолев "Атлетико" со счетом 3:2. Однако по сумме двух встреч "шпоры" уступили 5:7 и не смогли выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Тудор гордится тем, какой футбол показал "Тоттенхэм", особенно с учетом переполненного лазарета. Игор чувствует, что "шпоры" могли бы избежать вылета, если бы не четыре пропущенных гола в первые 22 минуты первой встречи в Мадриде.



"Я испытываю смешанные чувства и ощущения. Конечно, мы вылетели, но можно было почувствовать, что на поле находится очень хорошая команда, а игроки показали очень хорошую игру".



"Мы сыграли энергично, и это очень приятно. С первого момента фанаты поняли, что команда постарается сделать все возможное, поэтому с первого момента и до последнего момента они были с нами, и это приятно".



"После увиденного сегодня возникает еще больше вопросов насчет первой встречи. Убежден, если бы не случилось, что случилось, у нас были бы хорошие шансы пройти "Атлетико".



"Мне нужно повториться, что сегодня у нас снова было 11 (полевых игроков) и лишь один игрок на скамейке, Дансо".



"Насчет этих троих — Бергвалла, Удоджи и Конора (Галлахера) — доктора сказали, что они могут сыграть максимум 20-25 мнут".



"Поэтому представьте ситуацию, представьте ценность этой победы. Из-за этих вещей такая игра значит еще больше".



"Приятно, что в итоге мы хотя бы одержали победу. Это важно для морали", — цитирует Тудора The Independent.