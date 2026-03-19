Слот отметил силу духа Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отметил силу духа своего нападающего Мохамеда Салаха после победы 4:0 над турецким "Галатасараем" в Лиге Чемпионов.

В концовке первого тайма ответного матча 1/8 финала против "Галатасарая" накануне вечером Салах не реализовал пенальти, упустив возможность сделать счет 2:0 в пользу своей команды.



Однако во втором тайме Салах полностью исправился, отдав результативную передачу на Уго Экитике. Затем отличился Райан Гравенберх, добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Мохамеда.



Напоследок Салах забил сам, а "Ливерпуль" победил 4:0, и реакцией на свою неудачу 33-летний египтянин произвел сильное впечатление на Слота.



"Это многое говорит о нем. Когда не реализуешь пенальти аккурат перед перерывом, порой это может быть сложно для игрока или для команды".



"У нас было много неудач в этом сезоне, много первых или вторых таймов, когда мы создавали момент за моментом, но справедливость не торжествовала — мы не забивали".



"И когда после этого Мо и команда выходят на второй тайм так, как они это сделали... Он отдал замечательную передачу на Уго, затем забил свой фирменный гол, который забивал так много раз на этом стадионе, сместившись в центр и поразив угол ворот".



"Так что это многое говорит о его силе духа, а также о команде, которая столкнулась с таким количеством трудностей в этом сезоне".



"Ему пришлось уйти не потому, что он забил достаточно, а потому что он почувствовал некоторый дискомфорт. Поэтому давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать на выходных и далее", — цитирует Слота The Independent.