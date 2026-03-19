"Тоттенхэм" победил "Атлетико", но вылетел из Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" одержал победу 3:2 над испанским "Атлетико", но этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Временный тренер "шпор" Игор Тудор произвел четыре перестановки в стартовом составе, выпустив Кристиана Ромеро, Микки Ван де Вена, Хави Симонса и Рандаля Коло-Муани вместо Кевина Дансо, Соузы, Доминика Соланке и дисквалифицированного Ришарлисона.



Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Это Адемола Лукман на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" принялся нагнетать давление и реально угрожать чужим воротам. На 30-й минуте Матис Тель навесил с правого фланга, а Рандаль Коло-Муани пробил головой из центра штрафной площади — 1:0.



"Атлетико" просто поплыл и лишь чудом не пропустил второй гол до перерыва. Правда, еще в концовке первого тайма гости пришли в себя и создали два хороших момента, но Хулиан Альварес пробил над перекладиной, а удар Джулиано Симеоне с рикошетом был отражен Гульельмо Викарио.



Едва начался второй тайм, как гости провели результативную контратаку. Альварес получил мяч с края штрафной, подработал его и пробил — 1:1.



Прошло пять минут, и Хави Симонс дальним ударом в в притирку со штангой восстановил преимущество "Тоттенхэма" — 2:1.



"Шпоры" сильно рисковали и в итоге за это поплатились на 75-й минуте. Давид Ганцко сыграл на опережение при подаче углового и головой поразил ближний угол ворот — 2:2.



На исходе основного времени Симонс заработал пенальти и сам его реализовал — 3:2.



"Тоттенхэм" выиграл этот отдельно взятый матч и показал футбол, который должен вселять надежду в фанатов. Этого не хватило для выхода в четвертьфинал, но моментами было ощущение, что "камбэк" возможен.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (1:0) по сумме двух матчей — 5:7



Голы: Коло-Муани 30, Симонс 52, 90 (пен) — Альварес 47, Ганцко 75.



"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Ван де Вен, Ромеро (Дансо 81), Дрэгушин (Удоджи 66), Порро (Бергвалл 74), Грей (Галлахер 81), Сарр, Симонс, Коло-Муани, Тель (Олусеси 81).



"Атлетико": Муссо, Молина (Коке 64), Ле Норман, Ганцко, Руджери, Симеоне (Хименес 87), Льоренте, Кардосо, Лукман (Серлот 63), Альварес (Гонсалес 84), Гризманн (Баэна 84).



Предупреждения: Порро, Викарио, Ромеро, Удоджи — Руджери, Лукман.