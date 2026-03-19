"Тоттенхэм" победил "Атлетико", но вылетел из Лиги Чемпионов

Хави Симонс "Тоттенхэм" одержал победу 3:2 над испанским "Атлетико", но этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Временный тренер "шпор" Игор Тудор произвел четыре перестановки в стартовом составе, выпустив Кристиана Ромеро, Микки Ван де Вена, Хави Симонса и Рандаля Коло-Муани вместо Кевина Дансо, Соузы, Доминика Соланке и дисквалифицированного Ришарлисона.

Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Это Адемола Лукман на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" принялся нагнетать давление и реально угрожать чужим воротам. На 30-й минуте Матис Тель навесил с правого фланга, а Рандаль Коло-Муани пробил головой из центра штрафной площади — 1:0.

"Атлетико" просто поплыл и лишь чудом не пропустил второй гол до перерыва. Правда, еще в концовке первого тайма гости пришли в себя и создали два хороших момента, но Хулиан Альварес пробил над перекладиной, а удар Джулиано Симеоне с рикошетом был отражен Гульельмо Викарио.

Едва начался второй тайм, как гости провели результативную контратаку. Альварес получил мяч с края штрафной, подработал его и пробил — 1:1.

Прошло пять минут, и Хави Симонс дальним ударом в в притирку со штангой восстановил преимущество "Тоттенхэма" — 2:1.

"Шпоры" сильно рисковали и в итоге за это поплатились на 75-й минуте. Давид Ганцко сыграл на опережение при подаче углового и головой поразил ближний угол ворот — 2:2.

На исходе основного времени Симонс заработал пенальти и сам его реализовал — 3:2.

"Тоттенхэм" выиграл этот отдельно взятый матч и показал футбол, который должен вселять надежду в фанатов. Этого не хватило для выхода в четвертьфинал, но моментами было ощущение, что "камбэк" возможен.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (1:0) по сумме двух матчей — 5:7

Голы: Коло-Муани 30, Симонс 52, 90 (пен) — Альварес 47, Ганцко 75.

"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Ван де Вен, Ромеро (Дансо 81), Дрэгушин (Удоджи 66), Порро (Бергвалл 74), Грей (Галлахер 81), Сарр, Симонс, Коло-Муани, Тель (Олусеси 81).

"Атлетико": Муссо, Молина (Коке 64), Ле Норман, Ганцко, Руджери, Симеоне (Хименес 87), Льоренте, Кардосо, Лукман (Серлот 63), Альварес (Гонсалес 84), Гризманн (Баэна 84).

Предупреждения: Порро, Викарио, Ромеро, Удоджи — Руджери, Лукман.





Метки Атлетико, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2026 00:55

  1. anabanana94 19.03.2026 01:02 # anabanana94
    Can’t smile without you Tottenham, just can’t smile without you!

    После этого матча я могу засыпать спокойно, мы не вылетим с АПЛ. Тудор молодец, игра в первом тайме была идеальной.

    И конечно прощай Лига Чемпионов.. смотрел последние минут с грустью, что когда теперь я это снова увижу.

  2. largo-winch 19.03.2026 01:00 # largo-winch
    Тоттенхэму пора в Чемпионшип

  3. lovrentiy 19.03.2026 01:00 # lovrentiy
    Гу хоть рейтинг подняли.

  4. dembo 19.03.2026 01:00 # dembo
    реально красавцы.
    В моменте казалось что шпоры уже нереально мертвая тима и точно вылетят в шип.
    После таких матчей уже так не кажется
    Все-таки могут играть, когда захотят.

    По большому счету если бы не даун на воротах в первом матче- прошли бы. АТМД ХЕРЬ.


    ну и шпоры молодцы, показали характер, в отличии от членси

  5. o4ko-vombata 19.03.2026 00:59 # o4ko-vombata
    Заруинили мне экспресс. Ни себе, ни людям, пидарасы дырявые.

