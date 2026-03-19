"Тоттенхэм" победил "Атлетико", но вылетел из Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" одержал победу 3:2 над испанским "Атлетико", но этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Временный тренер "шпор" Игор Тудор произвел четыре перестановки в стартовом составе, выпустив Кристиана Ромеро, Микки Ван де Вена, Хави Симонса и Рандаля Коло-Муани вместо Кевина Дансо, Соузы, Доминика Соланке и дисквалифицированного Ришарлисона.
Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Это Адемола Лукман на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" принялся нагнетать давление и реально угрожать чужим воротам. На 30-й минуте Матис Тель навесил с правого фланга, а Рандаль Коло-Муани пробил головой из центра штрафной площади — 1:0.
"Атлетико" просто поплыл и лишь чудом не пропустил второй гол до перерыва. Правда, еще в концовке первого тайма гости пришли в себя и создали два хороших момента, но Хулиан Альварес пробил над перекладиной, а удар Джулиано Симеоне с рикошетом был отражен Гульельмо Викарио.
Едва начался второй тайм, как гости провели результативную контратаку. Альварес получил мяч с края штрафной, подработал его и пробил — 1:1.
Прошло пять минут, и Хави Симонс дальним ударом в в притирку со штангой восстановил преимущество "Тоттенхэма" — 2:1.
"Шпоры" сильно рисковали и в итоге за это поплатились на 75-й минуте. Давид Ганцко сыграл на опережение при подаче углового и головой поразил ближний угол ворот — 2:2.
На исходе основного времени Симонс заработал пенальти и сам его реализовал — 3:2.
"Тоттенхэм" выиграл этот отдельно взятый матч и показал футбол, который должен вселять надежду в фанатов. Этого не хватило для выхода в четвертьфинал, но моментами было ощущение, что "камбэк" возможен.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (1:0) по сумме двух матчей — 5:7
Голы: Коло-Муани 30, Симонс 52, 90 (пен) — Альварес 47, Ганцко 75.
"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Ван де Вен, Ромеро (Дансо 81), Дрэгушин (Удоджи 66), Порро (Бергвалл 74), Грей (Галлахер 81), Сарр, Симонс, Коло-Муани, Тель (Олусеси 81).
"Атлетико": Муссо, Молина (Коке 64), Ле Норман, Ганцко, Руджери, Симеоне (Хименес 87), Льоренте, Кардосо, Лукман (Серлот 63), Альварес (Гонсалес 84), Гризманн (Баэна 84).
Предупреждения: Порро, Викарио, Ромеро, Удоджи — Руджери, Лукман.
19.03.2026 00:55
Can’t smile without you Tottenham, just can’t smile without you!
После этого матча я могу засыпать спокойно, мы не вылетим с АПЛ. Тудор молодец, игра в первом тайме была идеальной.
И конечно прощай Лига Чемпионов.. смотрел последние минут с грустью, что когда теперь я это снова увижу.
Тоттенхэму пора в Чемпионшип
Гу хоть рейтинг подняли.
реально красавцы.
В моменте казалось что шпоры уже нереально мертвая тима и точно вылетят в шип.
После таких матчей уже так не кажется
Все-таки могут играть, когда захотят.
По большому счету если бы не даун на воротах в первом матче- прошли бы. АТМД ХЕРЬ.
ну и шпоры молодцы, показали характер, в отличии от членси
Заруинили мне экспресс. Ни себе, ни людям, пидарасы дырявые.
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий