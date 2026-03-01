Гвардиола назвал главное испытание в своей карьере

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что противостояния с испанским "Реалом" в Лиге Чемпионов не были главным испытанием в его тренерской карьере.

За время работы с "Сити" Гвардиола пять раз пересекался с "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов, и четырежды "горожане" вылетали, включая поражение 1:5 по сумме двух матчей в этом розыгрыше соревнования.



Однако Гвардиола уверяет, что очные и заочные баталии с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге при Юргене Клоппе были для него сложнее.



"Реал" не был моим главным испытанием. Моим главным испытанием были Юрген Клопп и "Ливерпуль". Возможно, вы (журналисты) в Испании не заметили этого... Вы не имеете представления, каково было противостоять "Ливерпулю" в тех матчах. Это был замечательный опыт", — цитирует Гвардиолу Givemesport.