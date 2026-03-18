"Ньюкасл" пропустил семь голов от "Барселоны" и вылетел из Лиги Чемпионов
"Ньюкасл" потерпел поражение 7:2 в гостях у испанской "Барселоны" и не сумел преодолеть раунд 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Оправившись после болезни, Сандро Тонали вернулся в стартовый состав "сороки". Также были восстановлены Дэн Берн, Киран Триппьер, Жоэлинтон и Энтони Эланга.
Гости вроде бы неплохо начали, но хозяевам "Ноу Камп" потребовалось пять с небольшим минут и один момент, чтобы открыть счет. Фермин Лопес с правого края штрафной сделал короткую передачу на Рафинью, а тот переложил мяч под левую ногу и пробил — 1:0.
Почти сразу "Барселона" имела еще один момент. Лопес выходил один на один, однако Аарон Рамсдейл выдвинулся за пределы своей штрафной и вынес мяч в подкате.
Показалось, что инициатива полностью перешла к хозяевам, однако на 15-й минуте счет вдруг стал равным. Холл выполнил прострел с левого фланга, а Эланга догнал мяч в штрафной и поразил ворота — 1:1.
Уже на 18-й минуте "Барселона" снова вышла вперед. Рафинья навесил со штрафного, Жерар Мартин выполнил скидку на Марка Берналя, и тот пробил ногой со считанных метров — 2:1.
Легко пропуская, "Ньюкасл" и легко забивал. На 28-й минуте Харви Барнс прострелил с левого края штрафной, Холл на мяч не успел, но на дальней штанге в одиночестве оказался Эланга — 2:2.
На 40-й минуте хозяева вдвоем вышли на Берна, но Дэн заблокировал удар Роберта Левандовски, а затем не позволил сопернику сыграть на добивании.
В добавленное к первому тайму время Ламин Ямаль упустил верный момент, с границы вратарской площади пробив выше.
Однако до ухода на перерыв Ямаль успел исправиться, реализовав пенальти, заработанный Рафиньней — 3:2.
Второй тайм начался с того, что надежды гостей окончательно испарились, потому что Лопес хладнокровно реализовал выход один на один с Рамсдейлом — 4:2.
На 56-й минуте отличился и Левандовски, выиграв борьбу на втором этаже у Тино Ливраменто после подачи углового к дальней штанге — 5:2.
Спустя еще пять минут Левандовски оформил дубль. У Ямаля прошла передача сквозь Малика Тиава по центру на Роберта, который из пределов штрафной расстрелял Рамсдейла — 6:2.
"Ньюкасл" по-прежнему не подавал признаков жизни и на 72-й минуте пропустил седьмой за вечер гол. У Джейкоба Рэмси срезался мяч, зато получилась великолепная передача на Рафинью, которому оставалось обработать снаряд и пробить — 7:2.
Кажется, что пенальти на последних секундах первого тайма надломил "Ньюкасл", потому что до того момента "сороки" играли на равных и даже пытались выйти вперед. Во втором тайме команда Эдди Хау не сопротивлялась.
"Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия) — 7:2 (3:2) по сумме двух матчей — 8:3
Голы: Рафинья 6, 72, Берналь 18, Ямаль 45 (пен), Лопес 51, Левандовски 56, 61 — Эланга 15, 28.
"Барселона": Жоан Гарсия (Щесны 82), Канселу (Эспарт 66), Эрик Гарсия (Араухо 22), Кубарси, Мартин, Педри, Берналь, Лопес (Ольмо 67), Ямаль, Левандовски (Торрес 66), Рафинья.
"Ньюкасл": Рамсдейл, Триппьер (Ливраменто 45), Тиав, Берн, Холл, Тонали (Уиллок 55), Рэмси, Жоэлинтон (Ботман 64), Эланга (Мерфи 64), Гордон (Осула 81), Барнс.
Предупреждения: Кубарси — Жоэлинтон, Триппьер, Уиллок.
18.03.2026 22:45
сейчас отсосарай будет в роли хачидлы на верхнем ларсе или в роли ебла перед польским начальством...
Дура квадратная, чекай, кого открыл Великий ван Гал
https://www.championat.com/football/article-3282041-pochemu-lui-van-gal--nepriznannyj-genij-mirovogo-futbola.html
Ну что же. Остался единственный англоклуб, достойный победы в ЛЧ.
Вперёд, КНЯЗИ!!! За 7-й чашкой!
У Керкеза причёска ирокеза.
Лол лига сыграла с бритами в писькорку и Нишанбаева, англы по традиции были в роли носача вротвыебанного.
Ебла прикрыли, слухаем гимн на Энфилде.
По хорошему, нужно всем командам из АПЛ, пробившись в ЛЧ, тратить по лярду на трансферы.
Тшав сыграл худший матч в сезоне. Оборона - проходной двор. Жаль, что парни бросили играть после левой пенки.
английский коуч - ето всегда такая залупа. Как бы там че всякие Поттеры, Хау и так далее не показывали на каких-то отрезках, все всегда заканчивается позором.
Росеньйор в ту же реку.
Надеюсь на каких-то лакичах затащит кубок АНглии (хоть веры и мало) и надо прощаться и звать уже наконец-то нормального тренера. НАХУЙ ЕТИХ БРИТАНСКИХ КАЛЕК ЛОУСКИЛЬНЫХ.
В этом году мы увидели всю тупость английских чиновников АПЛ. Как видите ни у Ньюкасла, ни у условного Тотнхэма нету классных замен. Все эти пср и ффп только вредят футболу.
А я так ждал интриги... Позор английских команд в ЛЧ продолжается. Тиау, Ремзи ... Это провал(
очень жаль
но апл важнее
18.03.2026 22:09 # удалить
dembo
18.03.2026 21:42 #
memfis63
барса какая-то наивная чепуха, в ЧШ их пускали бы покругу этих малышек
18.03.2026 21:43 #
quavo
В чш барса бы вылетела в лигу 1
Источник: https://fapl.ru/posts/120931/?c=1#c8161916
18.03.2026 22:04 #
memfis63
если ню получив кк нагнул мю,то чтобы с мю сделала эта барса ?
Источник: https://fapl.ru/posts/120931/?c=1#c8161979
