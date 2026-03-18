"Ньюкасл" пропустил семь голов от "Барселоны" и вылетел из Лиги Чемпионов

"Ньюкасл" потерпел поражение 7:2 в гостях у испанской "Барселоны" и не сумел преодолеть раунд 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Оправившись после болезни, Сандро Тонали вернулся в стартовый состав "сороки". Также были восстановлены Дэн Берн, Киран Триппьер, Жоэлинтон и Энтони Эланга.



Гости вроде бы неплохо начали, но хозяевам "Ноу Камп" потребовалось пять с небольшим минут и один момент, чтобы открыть счет. Фермин Лопес с правого края штрафной сделал короткую передачу на Рафинью, а тот переложил мяч под левую ногу и пробил — 1:0.



Почти сразу "Барселона" имела еще один момент. Лопес выходил один на один, однако Аарон Рамсдейл выдвинулся за пределы своей штрафной и вынес мяч в подкате.



Показалось, что инициатива полностью перешла к хозяевам, однако на 15-й минуте счет вдруг стал равным. Холл выполнил прострел с левого фланга, а Эланга догнал мяч в штрафной и поразил ворота — 1:1.



Уже на 18-й минуте "Барселона" снова вышла вперед. Рафинья навесил со штрафного, Жерар Мартин выполнил скидку на Марка Берналя, и тот пробил ногой со считанных метров — 2:1.



Легко пропуская, "Ньюкасл" и легко забивал. На 28-й минуте Харви Барнс прострелил с левого края штрафной, Холл на мяч не успел, но на дальней штанге в одиночестве оказался Эланга — 2:2.



На 40-й минуте хозяева вдвоем вышли на Берна, но Дэн заблокировал удар Роберта Левандовски, а затем не позволил сопернику сыграть на добивании.



В добавленное к первому тайму время Ламин Ямаль упустил верный момент, с границы вратарской площади пробив выше.



Однако до ухода на перерыв Ямаль успел исправиться, реализовав пенальти, заработанный Рафиньней — 3:2.



Второй тайм начался с того, что надежды гостей окончательно испарились, потому что Лопес хладнокровно реализовал выход один на один с Рамсдейлом — 4:2.



На 56-й минуте отличился и Левандовски, выиграв борьбу на втором этаже у Тино Ливраменто после подачи углового к дальней штанге — 5:2.



Спустя еще пять минут Левандовски оформил дубль. У Ямаля прошла передача сквозь Малика Тиава по центру на Роберта, который из пределов штрафной расстрелял Рамсдейла — 6:2.



"Ньюкасл" по-прежнему не подавал признаков жизни и на 72-й минуте пропустил седьмой за вечер гол. У Джейкоба Рэмси срезался мяч, зато получилась великолепная передача на Рафинью, которому оставалось обработать снаряд и пробить — 7:2.



Кажется, что пенальти на последних секундах первого тайма надломил "Ньюкасл", потому что до того момента "сороки" играли на равных и даже пытались выйти вперед. Во втором тайме команда Эдди Хау не сопротивлялась.



"Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия) — 7:2 (3:2) по сумме двух матчей — 8:3



Голы: Рафинья 6, 72, Берналь 18, Ямаль 45 (пен), Лопес 51, Левандовски 56, 61 — Эланга 15, 28.



"Барселона": Жоан Гарсия (Щесны 82), Канселу (Эспарт 66), Эрик Гарсия (Араухо 22), Кубарси, Мартин, Педри, Берналь, Лопес (Ольмо 67), Ямаль, Левандовски (Торрес 66), Рафинья.



"Ньюкасл": Рамсдейл, Триппьер (Ливраменто 45), Тиав, Берн, Холл, Тонали (Уиллок 55), Рэмси, Жоэлинтон (Ботман 64), Эланга (Мерфи 64), Гордон (Осула 81), Барнс.



Предупреждения: Кубарси — Жоэлинтон, Триппьер, Уиллок.