Соучек может покинуть "Вест Хэм" летом

Томаш Соучек "Вест Хэм" может попрощаться с полузащитником Томашем Соучеком после окончания этого сезона.

Соучек провел свыше 200 матчей за "Вест Хэм" и был частью команды, которая выиграла Лигу Конференций при Дэвиде Мойесе в 2023 году.

Однако сейчас от контракта Соучека остается один год, и talkSPORT утверждает, что 31-летний игрок сборной Чехии открыт к новому вызову в своей карьере.

Соучек регулярно играет при Нуну Эшпириту Санту, поэтому не будет испытывать недостатка в предложениях, однако в "Вест Хэме" есть ощущение, что Томаш не подходит игровому стилю португальского тренера.





Автор mihajlo   

Дата 18.03.2026 22:00

  1. gunnerlove 18.03.2026 22:48 # gunnerlove
    с чего бы не подходит ? а какой это особенный стиль у Нуну ?

