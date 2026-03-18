Соучек может покинуть "Вест Хэм" летом

"Вест Хэм" может попрощаться с полузащитником Томашем Соучеком после окончания этого сезона.

Соучек провел свыше 200 матчей за "Вест Хэм" и был частью команды, которая выиграла Лигу Конференций при Дэвиде Мойесе в 2023 году.



Однако сейчас от контракта Соучека остается один год, и talkSPORT утверждает, что 31-летний игрок сборной Чехии открыт к новому вызову в своей карьере.



Соучек регулярно играет при Нуну Эшпириту Санту, поэтому не будет испытывать недостатка в предложениях, однако в "Вест Хэме" есть ощущение, что Томаш не подходит игровому стилю португальского тренера.