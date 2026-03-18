Гвардиола может принять решение о своем будущем после финала Кубка Лиги

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может принять решение о своем будущем в предстоящий международный перерыв.

До перерыва на игры сборных "Сити" остается провести лишь один матч, и это финал Кубка Лиги против "Арсенала".

Как утверждает Daily Mail, сразу после финала на "Уэмбли" Гвардиола начнет мозговой штурм насчет своего долгосрочного будущего в "Сити".

Контракт Гвардиолы истекает в 2027 году, однако внутри "Сити" существуют большие опасения, что Хосеп уйдет уже после окончания этого сезона.

Если Гвардиола решит уйти, то у боссов "Сити" будет время для определения преемника. "Горожане" могут обратить свой взор на таких специалистов, как Энцо Мареска, Луис Энрике, Хаби Алонсо, Венсан Компани и Пеп Лейндерс.





Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 188


Поиск: