Гвардиола может принять решение о своем будущем после финала Кубка Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может принять решение о своем будущем в предстоящий международный перерыв.

До перерыва на игры сборных "Сити" остается провести лишь один матч, и это финал Кубка Лиги против "Арсенала".



Как утверждает Daily Mail, сразу после финала на "Уэмбли" Гвардиола начнет мозговой штурм насчет своего долгосрочного будущего в "Сити".



Контракт Гвардиолы истекает в 2027 году, однако внутри "Сити" существуют большие опасения, что Хосеп уйдет уже после окончания этого сезона.



Если Гвардиола решит уйти, то у боссов "Сити" будет время для определения преемника. "Горожане" могут обратить свой взор на таких специалистов, как Энцо Мареска, Луис Энрике, Хаби Алонсо, Венсан Компани и Пеп Лейндерс.