"Вилла" может лишиться Роджерса, если не попадет в Лигу Чемпионов

"Астон Вилле" может быть сложно предотвратить уход нападающего Моргана Роджерса в случае своего непопадания в Лигу Чемпионов.

Роджерс лишь в ноябре заключил с "Виллой" новый контракт до 2031 года, однако это не является гарантией того, что Морган останется в бирмингемском клубе на следующий сезон.



В остатке этого сезона "Вилла" пытается попасть в топ-5 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Европы, но если ни то, ни другое не удастся, для команды Унаи Эмери возникнут последствия.



В случае своего непопадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон "Вилла" может быть уязвима к предложениям по Роджерсу, который оценивается примерно в 100 миллионов фунтов.



Одним из клубов, наблюдающих за ситуацией 23-летнего игрока сборной Англии, является "Челси", чей содиректор по комплектации состава и поиску талантов Джо Шилдс знает Роджерса со времен "Манчестер Сити".