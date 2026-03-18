"Юнайтед" планирует сохранить Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" планирует сохранить своего капитана Бруну Фернандеша грядущим летом.

Фернандеш впечатляющим образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав 16 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Фернандеша продолжают сватать в Саудовскую Аравию, однако Daily Mail утверждает, что "Юнайтед" сообщил Бруну о намерении продолжить сотрудничество.



"Юнайтед" даже готов рассмотреть возможность заключения нового контракта с 31-летним полузащитником сборной Португалии.



"Думаю, он проводит великолепный сезон. Я рад, что он играет таким образом и оказывает такое влияние на нашу игру".



Я рад, что его имя упоминают как претендента на звание Игрока Года, и я был бы рад увидеть, как он получает эту награду".



"Это многое говорит о том, что происходит в клубе и как играет команда. Давайте посмотрим, как все сложится, но я очень доволен им", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик.