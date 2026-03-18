Райс: "Завоевание Кубка Лиги может стать началом кое-чего"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что завоевание Кубка Лиги может стать для его команды "началом кое-чего".
В ближайшее воскресенье "Арсенал" сразится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги на "Уэмбли", чтобы попытаться завоевать свой первый с 2020 года трофей.
Также "Арсенал" с успехом продвигается на трех других фронтах, и Райс чувствует, что выигранный трофей может только придать импульс "канонирам".
"Парни уже говорят об этом в раздевалке, мы взволнованы — но готовы".
"В данную минуту, начиная любой футбольный матч, мы верим, что сможем добиться победы, поэтому мы будем готовы, и мы находимся в предвкушении".
"Определенно, это может быть началом кок-чего. Это первый трофей, который доступен для завоевания. Если вы сделаете это и затем наберете ход, вы далеко сможете зайти", — цитирует Райса Sky Sports.
18.03.2026 18:00
