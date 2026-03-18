Семья Доумана получила лицензии агентов ФИФА

Отец и брат Макса Доумана сдали экзамены и получили лицензии агентов ФИФА, чтобы самостоятельно заниматься будущим полузащитника "Арсенала".

В августе прошлого года Доуман, которому на тот момент было 15 лет, дебютировал за первую команду "Арсенала", и с тех пор нет отбоя от футбольных агентов, желающих представлять интересы Макса.



Однако The Guardian стало известно, что Доуман не собирается нанимать какого-либо известного агента или агентство. Будущим Макса займется его собственная семья.



Доуман еще в январе заключил с "Арсеналом" предварительный контракт, который автоматически превратится в профессиональный 31 декабря, когда англичанину исполнится 17 лет.



Для согласования этого контракта Макс нанимал юридическую фирму Onside Law, но теперь Роб и Итан Доуманы, обзаведясь лицензиями ФИФА, смогут сами вести переговоры как с "Арсеналом", так и с персональными спонсорами.



Роб Доуман, отец Макса, является футбольным тренером на любительском уровне, а также основателем и генеральным директором страховой компании Pantheon Speciality. Его старший сын Итан в повседневной жизни трудится брокером и является выпускником Университета Ноттингема в области экономики.



Добавим, в минувший уикенд Доуман стал самым молодым автором гола в Премьер-Лиге, отличившись против "Эвертона" в возрасте 16 лет и 73 дней.