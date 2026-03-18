Защитник "Челси" Трево Чалоба избежал перелома лодыжки в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Накануне "Челси" был разгромлен ПСЖ со счетом 0:3, а дополнительным огорчением для хозяев "Стэмфорд Бридж" стала травма Чалобы в концовке.



Правая стопа Чалобы выгнулась неестественным образом, когда Трево пытался сыграть в подкате против Ашрафа Хакими. В результате 26-летний англичанин был унесен с поля на носилках.



К счастью, травма оказалась не такой серьезной, как можно было предположить изначально. Обратившись к социальным сетям, Чалоба лично подтвердил, что худшие опасения не оправдались, и ему удалось отделаться растяжением.



