Анонс матча "Тоттенхэм" — "Атлетико"

В среду вечером "Тоттенхэм" может попрощаться с Лигой Чемпионов минимум на год, сыграв дома против испанского "Атлетико".

На прошлой неделе "Тоттенхэм" потерпел поражение 5:2 в Мадриде, трижды пропустив в первые 15 минут матча.



Насчет вылета "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов нет особых сомнений, и команда Игора Тудора лишь может напоследок хлопнуть дверью.



- "Тоттенхэм" выиграл только три из 16 матчей против испанских команд в еврокубках (5 ничьих, 8 поражений).



- "Атлетико" потерпел пять поражений в шести последних выездах к английским командам в Лиге Чемпионов (1 победа).



- До этого сезона был 51 случай, когда команда проигрывала первую встречу двуматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги Чемпионов с разницей в три гола или более. И только четырежды этой команде удавалось пройти дальше.



- "Тоттенхэм" выиграл все четыре домашних матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 10:0.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Атлетико" забил 29 голов в 11 матчах.



- Со старта сезон 2022/23 "Атлетико оформил лишь пять "клин-шитов" в 37 матчах Лиги Чемпионов, и эти 14% — худший показатель среди всех команд, которые провели 30+ матчей в соревновании за этот период.



- Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес совершил 10 результативных действий в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (7+3).



К огромному количеству травм "Тоттенхэма" добавилась дисквалификация Ришарлисона. Конор Галлахер и Доминик Соланке под вопросом. Соуза на Лигу Чемпионов не заявлен. Кристиан Ромеро в порядке, но Жоау Палинья пока недоступен.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико". Первый матч — 2:5

Тоттенхэм. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз