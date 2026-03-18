Анонс матча "Барселона" — "Ньюкасл"

В среду вечером "Ньюкасл" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с испанской "Барселоне".

На прошлой неделе "Ньюкасл" более чем достойным образом сыграл против "Барселоны" дома, длительными отрезками превосходя лидера Ла Лиги.



Однако на последних мгновениях матча пенальти позволил "Барселоне" уйти от поражения (1:1), и теперь "сороки" отправляются на "Ноу Камп" без какого-либо преимущества.



- "Барселона" выиграла оба последних домашних матча против "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов (1:0 в ноябре 1997 и 3:1 в декабре 2002).



- "Ньюкасл" проиграл пять из шести выездных матчей против испанских команд во всех соревнованиях (1 победа).



- Выигрывая первую встречу двухматчевого противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов, "Барселона" проходила дальше в 10 случаях из последних 10.



- Ничья 1:1 на прошлой неделе была 12-м случаем, когда английская команда не смогла одолеть "Барселону" в первой встрече двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов. В предыдущих 11 родоначальники футбола только трижды проходили дальше.



- "Барселона" забивала в каждом из 16 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (всего 50 голов забито).



- "Ньюкасл" не проигрывает уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду (3 победы, 3 ничьи).



- Рафинья совершил 18 результативных действий в 15 домашних матчах Лиги Чемпионов за "Барселону" (9+9).



В лазарете "Ньюкасла" остаются Фабиан Шер, Эмиль Крафт, Бруно Гимараэс и Льюис Майли. Сандро Тонали оправился после болезни, которая заставила его пропустить победу над "Челси" в минувший уикенд. Также решил свои проблемы со здоровьем Джо Уиллок.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия). Первый матч — 1:1

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 20:45