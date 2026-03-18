Росеньор отреагировал на намек Фернандеса насчет ухода из "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор отреагировал на намек своего полузащитника Энцо Фернандеса на возможный уход из клуба.

После поражения 0:3 от ПСЖ и вылета из Лиги Чемпионов накануне Фернандес не смог пообещать, что после Чемпионата Мира грядущим летом все еще будет игроком "Челси".



Такое высказывание 25-летнего аргентинца стало сюрпризом для Росеньора, однако в данный момент у Лиама есть заботы поважнее.



"Во-первых, я должен увидеть это. Мне сложно говорить насчет спекуляций сразу после матча. Прямо сейчас мне нужно сосредоточиться на самых важных вещах, а это достижение результата против "Эвертона" в субботу", — цитирует Росеньора Evening Standard.