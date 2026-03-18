Анонс матча "Ливерпуль" — "Галатасарай"

В среду, 18 марта, "Ливерпуль" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома с турецким "Галатасараем".

На прошлой неделе "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Галатасарая", с таким же счетом проиграв в Стамбуле на общем этапе ранее в этом сезоне.



Поэтому "Ливерпуль" заранее знает, что обязан играть на победу, желательно — с разницей в два гола или более, чтобы избежать экстра-таймов и, возможно, серии пенальти.



- "Ливерпуль" проиграл все три последних матча против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов, причем все три были выездными.



- "Галатасарай" выиграл только один из 12 последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях (3 ничьи, 8 поражений) — 2:3 против "Манчестер Юнайтед" в октябре 2023.



- "Ливерпуль" лишь дважды проигрывал первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов и проходил дальше. Оба раза это случалось в полуфиналах (против "Челси" в 2006/07 и против "Барселоны" в 2018/19).



- "Ливерпуль" уже дважды проиграл "Галатасараю" в этом сезоне. Последней командой, побеждавшей "красных" трижды в течение одной кампании, был "Вест Хэм" в 2015/16.



- Ни один из 30 последних матчей "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов не завершился вничью (21 победа, 9 поражений). В истории соревнования только у "Марселя" была серия дольше (32 и продолжается).



- "Галатасарай" проиграл 20 из 25 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 победы, 3 ничьи), а в плей-офф — четыре из последних пяти за пределами своего стадиона.



- Если нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отличится, то станет первым африканским игроком с 50 голами в Лиге Чемпионов за карьеру.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил пять результативных действий (2+3) — больше любого другого центрального защитника в соревновании со времен Джерома Боатенга в 2014/15 (6).



Защитник Ибраима Конате готов сыграть за "Ливерпуль", несмотря на дискомфорт в задней поверхности бедра. Джо Гомес тренировался индивидуально, как и набирающий форму после операции Александер Исак. Джованни Леони, Конор Брэдли и Ватару Эндо травмированы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Галатасарай" (Турция). Первый матч — 0:1

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00