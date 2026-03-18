Росеньор не позволит вылету из Лиги Чемпионов пустить сезон "Челси" под откос

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что не позволит вылету из Лиги Чемпионов от французского ПСЖ пустить сезон "синих" под откос.

По итогам двух встреч против ПСЖ "Челси" потерпел свое самое крупное поражение в двухматчевом противостоянии за все время выступлений в еврокубках — 2:8.



Теперь "Челси" нужно переключиться на борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги, и Росеньор требует от игроков быстро прийти в чувство.



"Шесть минут сыграли и очередная ошибка. Это лишает нас ветра под парусом. Второй гол — это точное попадание в верхний угол с 23 метров".



"Это становится действительно сложно, когда вы так рано начинаете уступать два гола и пять голов по сумме. Разумеется, мы хотели побороться лучше, нежели мы это сделали. Нужно отдать должное ПСЖ. По итогам двух матчей они заслужили пройти дальше".



"Я должен убедиться в том, что сезон не пойдет под откос. Это моя работа. Я собираюсь поступить так же, как и всегда. Нам нужно быть стойкими. Нам нужно убедиться, что на "Эвертон" (в воскресенье) мы выйдем организованными, свежими и целеустремленными".



"Мы хотим быть в этом соревновании в следующем сезоне. Если мы будем выступать, как умеем, и не будем совершать индивидуальные ошибки, которые совершаем, мы сможем там оказаться", — цитирует Росеньора The Independent.