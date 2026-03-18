Гвардиола: "Сити" вернется"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда "вернется" в следующем сезоне, чтобы снова попытаться преуспеть в Лиге Чемпионов.

Проиграв "Реалу" 1:2 дома и 1:5 по сумме двух матчей, "Сити" не смог преодолеть раунд 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Гвардиола чувствует, что его команде не хватает опыта и зрелости, однако Хосеп не спешит ставить крест на этом сезоне и надеется прибавить в следующем.



"Они всегда демонстрировали свой дух. После 3:0, после 4:0 и вдесятером против 11, когда это было почти невозможно, однако будущее будет светлым, и в следующем сезоне мы вернемся".



"Мы учимся, многие игроки здесь новые... Но спорт — это всегда испытание. Мы отправляемся домой с ощущением, что вдесятером против 11 не смогли сыграть матч должным образом, чтобы попытаться что-нибудь изменить".



"Мы проиграли 5:1, и мы поздравляем Мадрид, но... Мое ощущение таково, что мне понравилось, как мы начали, и я был бы счастлив сыграть 11 против 11, но таков футбол. У Мадрида выдающаяся команда, которая накажет вас, когда вы совершите ошибку".



"Учитывая наш вылет и нашу позицию в Премьер-Лиге, мы все еще не являемся сформировавшейся командой, и такова реальность, я не собираюсь это отрицать".



"При мне "Манчестер Сити" был другим во всех аспектах, определяющих команду, и мы пока еще достигли этого, но у нас финал в воскресенье, у нас четвертьфинал Кубка Англии против "Ливерпуля" здесь, нам по-прежнему предстоит побороться в Премьер-Лиге и хорошо финишировать".



"Нужно подготовить хорошие решения на следующий сезон, и в следующем сезоне мы вернемся в Лиге Чемпионов. Это то, что мы должны сделать", — цитирует Гвардиолу The Independent.