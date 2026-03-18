Артета: "Нам требовался этот волшебный момент от Эзе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего полузащитника Эберечи Эзе, чей гол против леверкузенского "Байера" помог "канонирам" выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Именно Эзе открыл счет в ответном матче 1/8 финала против "Байера" накануне, великолепно пробив с дистанции. "Арсенал" победил 2:0 — или 3:1 по сумме двух встреч — и прошел дальше.



Эзе потребовалось немало времени, чтобы освоиться в "Арсенале" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов прошлым летом, однако Артета чувствует, что сейчас 27-летний англичанин по-настоящему нащупал свою игру.



"Нам требовался этот волшебный момент от Эбса, чтобы он забил замечательный гол, нанес замечательный удар, благодаря которому мы повели в счете".



"Думаю, сейчас он играет каждые три дня. Он обрел ритм, а также улучшил взаимопонимание со своими партнерами по команде, как мы того и хотим".



"Особенно производит впечатление его активность с мячом и без мяча на пространстве, где он перемещается, его напористость, которую он демонстрирует каждый раз, когда находится внутри или около штрафной. По этой причине он и здесь — создавать такого рода моменты".



"Я сравниваю количество минут, когда-либо сыгранных им в своей карьере. Прямо сейчас у него гораздо больше минут, чем в каком-либо другом сезоне. Это также говорит о стабильности, которую он демонстрирует".



"Он всегда в строю. Сегодня ему пришлось уйти с поля, потому что он сыграл много минут, но он очень хорошо выдерживает это давление, эту ситуацию и эти ожидания", — цитирует Артету The Independent.