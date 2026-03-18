Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи был назван победителем Кубка Африки — спустя 57 дней после проигранного его сборной Марокко финала против Сенегала.

18 января шестеро игроков из Премьер-Лиги в составе сборной Сенегала отпраздновали победу 1:0 над Марокко в финале Кубка Африки.



Матч а Рабате выдался по-настоящему скандальным, вместив себя уход сенегальцев с поля и их отказ продолжать игру из-за несогласия с назначением пенальти, который Браим Диас реализовать не смог.



Африканская конфедерация футбола не простила такое поведение, и накануне было объявлено, что Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3.



Таким образом, титул победителей Кубка Африки перешел к марокканцам, включая Мазрауи, сыгравшего все семь матчей на турнире.



Еще одним представителем Премьер-Лиги, кому теперь достанется медаль, стал нападающий "Сандерленда" Чемсдин Тальби, но тот лишь отметился единственным появлением на замену на Кубке Африки.