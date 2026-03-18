Мазрауи стал победителем Кубка Африки

Нуссаир Мазрауи Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи был назван победителем Кубка Африки — спустя 57 дней после проигранного его сборной Марокко финала против Сенегала.

18 января шестеро игроков из Премьер-Лиги в составе сборной Сенегала отпраздновали победу 1:0 над Марокко в финале Кубка Африки.

Матч а Рабате выдался по-настоящему скандальным, вместив себя уход сенегальцев с поля и их отказ продолжать игру из-за несогласия с назначением пенальти, который Браим Диас реализовать не смог.

Африканская конфедерация футбола не простила такое поведение, и накануне было объявлено, что Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, титул победителей Кубка Африки перешел к марокканцам, включая Мазрауи, сыгравшего все семь матчей на турнире.

Еще одним представителем Премьер-Лиги, кому теперь достанется медаль, стал нападающий "Сандерленда" Чемсдин Тальби, но тот лишь отметился единственным появлением на замену на Кубке Африки.





Метки КАФ, Кубок Африки, Мазрауи, Манчестер Юнайтед, сборная Марокко, сборная Сенегала

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2026 07:00

Количество просмотров Просмотров: 404


Поиск: