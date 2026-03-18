Энцо Фернандес намекает на уход из "Челси"

Защитник "Челси" Энцо Фернандес намекнул на возможный уход из клуба грядущим летом.

Накануне вечером "Челси" был разгромлен дома ПСЖ со счетом 0:3 и, уступив по сумме двух матчей 2:8, выбыл из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала.



После матча на "Стэмфорд Бридж" Фернандеса спросили насчет его будущего, и 25-летний игрок сборной Аргентины не смог пообещать, что останется в "Челси".



"Я не знаю, остается еще восемь матчей (в Премьер-Лиге) и Кубок Англии. Впереди Чемпионат Мира, а затем посмотрим", — сообщил Фернандес ESPN Brasil.



Добавим, Фернандес является одним из лучших игроков "Челси" в этом непростом сезоне. Вице-капитан "синих" забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 45 матчах.