"Арсенал" уверенно победил "Байер" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Арсенал" одержал уверенную победу 2:0 над леверкузенским "Байером", благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Наставник "канониров" Микель Артета обновил фланги обороны, выпустив Бена Уайта и Пьеро Инкапье вместо травмированного Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори. Также с первых минут появились Леандро Троссард и Виктор Дьекереш.
"Арсенал" лучше начал матч, но основную угрозу создавал благодаря стандартным положениям. После угловых могли отличиться Троссард и Деклан Райс.
Наконец, на 36-й минуте хозяева открыли счет. Эберечи Эзе принял мяч на подступах к штрафной, стоя спиной к воротам, посл чего развернулся и пробил с подъема — 1:0.
"Канониры" были гораздо лучше, но для полного спокойствия им требовался второй гол, что и случилось на 63-й минуте. Это Райс классно пробил низом с подступов к штрафной площади — 2:0.
"Арсенал" уверенно и профессионально выполнил свою задачу, несмотря на феерическую игру Яниса Бласвича на воротах "Байера".
"Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1
Голы: Эзе 36, Райс 63.
"Арсенал": Райя, Уайт (Москера 69), Салиба, Габриэль, Инкапье, Райс, Субименди (Нергор 68), Эзе (Хаверц 69), Сака, Троссард (Мартинелли 69), Дьекереш.
"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих (Фернандес 83), Тапсоба, Поку (Калбрет 70), Гримальдо, Гарсия, Паласиос (Шик 70), Маза, Терье (Тилльман 60), Кофане.
Предупреждение: Паласиос 46.
18.03.2026 01:00
Просмотров: 643
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
У АПЛ нет шансов в этой ЛЧ. Просто уберслабы на фоне даже дрифтующих грандов Европы.
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
Арсенал единственная команда из Англии, которая прошла дальше. На ливер надежды нет.
Вот и думайте.
(ответить)
даю очкастому чепуху шанс остаться в клубе на следующий сезон только при условии попадания в топ-5 и победе в кубке англии.
И ничего меньше не приемлется.
(ответить)
(ответить)
(ответить)
В первом тайме могли разгром оформлять, но и так сойдет. В целом качественно, следующая остановка - Уэмбли.
Удачи завтра Каслу и Ливерпулю.
(ответить)
интересно, кого назначат новым главным тренером чупачупси)
можно звать фелипе луиза, бедолагу уволили за то что вел переговоры с чарли)
ну сеск ето мечты)
(ответить)
(ответить)
ну с такой сеткой должны до финала доходить. Ротета лох если и тут обосрётся, надо вообще этот клуп расформировать
(ответить)
жоао педро забрать бы у пенсов, палмер уже сдулся, хотя он летом в Мю перейдет
главное что кенда придет из спортинга который даже не играет за них
(ответить)
чем дальше пройдет арсосал в лч, тем лучше
(ответить)
(ответить)
Радуйтесь до полуфинала, 0 евро трофеев, держу в курсе
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий