"Арсенал" уверенно победил "Байер" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Арсенал" одержал уверенную победу 2:0 над леверкузенским "Байером", благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Наставник "канониров" Микель Артета обновил фланги обороны, выпустив Бена Уайта и Пьеро Инкапье вместо травмированного Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори. Также с первых минут появились Леандро Троссард и Виктор Дьекереш.



"Арсенал" лучше начал матч, но основную угрозу создавал благодаря стандартным положениям. После угловых могли отличиться Троссард и Деклан Райс.



Наконец, на 36-й минуте хозяева открыли счет. Эберечи Эзе принял мяч на подступах к штрафной, стоя спиной к воротам, посл чего развернулся и пробил с подъема — 1:0.



"Канониры" были гораздо лучше, но для полного спокойствия им требовался второй гол, что и случилось на 63-й минуте. Это Райс классно пробил низом с подступов к штрафной площади — 2:0.



"Арсенал" уверенно и профессионально выполнил свою задачу, несмотря на феерическую игру Яниса Бласвича на воротах "Байера".



"Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1



Голы: Эзе 36, Райс 63.



"Арсенал": Райя, Уайт (Москера 69), Салиба, Габриэль, Инкапье, Райс, Субименди (Нергор 68), Эзе (Хаверц 69), Сака, Троссард (Мартинелли 69), Дьекереш.



"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих (Фернандес 83), Тапсоба, Поку (Калбрет 70), Гримальдо, Гарсия, Паласиос (Шик 70), Маза, Терье (Тилльман 60), Кофане.



Предупреждение: Паласиос 46.