"Арсенал" уверенно победил "Байер" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Эберечи Эзе "Арсенал" одержал уверенную победу 2:0 над леверкузенским "Байером", благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Наставник "канониров" Микель Артета обновил фланги обороны, выпустив Бена Уайта и Пьеро Инкапье вместо травмированного Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори. Также с первых минут появились Леандро Троссард и Виктор Дьекереш.

"Арсенал" лучше начал матч, но основную угрозу создавал благодаря стандартным положениям. После угловых могли отличиться Троссард и Деклан Райс.

Наконец, на 36-й минуте хозяева открыли счет. Эберечи Эзе принял мяч на подступах к штрафной, стоя спиной к воротам, посл чего развернулся и пробил с подъема — 1:0.

"Канониры" были гораздо лучше, но для полного спокойствия им требовался второй гол, что и случилось на 63-й минуте. Это Райс классно пробил низом с подступов к штрафной площади — 2:0.

"Арсенал" уверенно и профессионально выполнил свою задачу, несмотря на феерическую игру Яниса Бласвича на воротах "Байера".

"Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1

Голы: Эзе 36, Райс 63.

"Арсенал": Райя, Уайт (Москера 69), Салиба, Габриэль, Инкапье, Райс, Субименди (Нергор 68), Эзе (Хаверц 69), Сака, Троссард (Мартинелли 69), Дьекереш.

"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих (Фернандес 83), Тапсоба, Поку (Калбрет 70), Гримальдо, Гарсия, Паласиос (Шик 70), Маза, Терье (Тилльман 60), Кофане.

Предупреждение: Паласиос 46.





Дата 18.03.2026 01:00

  1. hachidlo 18.03.2026 01:19 # hachidlo
    У АПЛ нет шансов в этой ЛЧ. Просто уберслабы на фоне даже дрифтующих грандов Европы.

  2. v-0987654321 18.03.2026 01:18 # v-0987654321
    ПСЖ дал этим далбаeбам понять что кчм это говно как и вы сами

    ахахахахахаха пенсоживотные Ани так лахи прям как хахлы

    (ответить)

  3. v-0987654321 18.03.2026 01:13 # v-0987654321
    Жиррорт пидарастерка и панский ишак

    мои личные конченные лохи

    (ответить)

  4. pozitiv4ik 18.03.2026 01:12 # pozitiv4ik
    Джейми Байноу-Гиттенс €64.3m

    Рыночная цена: €32.8m
    Конец контракта: 30.06.2032


    плакал

  5. cesc-fabregas4 18.03.2026 01:10 # cesc-fabregas4
    Арсенал единственная команда из Англии, которая прошла дальше. На ливер надежды нет.
    Вот и думайте.

  6. dembo 18.03.2026 01:09 # dembo
    даю очкастому чепуху шанс остаться в клубе на следующий сезон только при условии попадания в топ-5 и победе в кубке англии.
    И ничего меньше не приемлется.

  7. cesc--fabregas-4 18.03.2026 01:08 # cesc--fabregas-4
    Где мои ёбыри?

    (ответить)

  8. v-0987654321 18.03.2026 01:07 # v-0987654321
    Как Король 98 появляется,пенсопидара3ы сасут во всех турнирах

    ахахаха Это Факт

    (ответить)

  9. redwhitegun 18.03.2026 01:06 # redwhitegun
    В первом тайме могли разгром оформлять, но и так сойдет. В целом качественно, следующая остановка - Уэмбли.

    Удачи завтра Каслу и Ливерпулю.

  10. dembo 18.03.2026 01:06 # dembo
    интересно, кого назначат новым главным тренером чупачупси)
    можно звать фелипе луиза, бедолагу уволили за то что вел переговоры с чарли)
    ну сеск ето мечты)

  11. v-0987654321 18.03.2026 01:05 # v-0987654321
    Король 98 в Фупле,пенсоишаки неистово сасут его xyй

    ахахахахаха

    (ответить)

  12. largo-winch 18.03.2026 01:04 # largo-winch
    ну с такой сеткой должны до финала доходить. Ротета лох если и тут обосрётся, надо вообще этот клуп расформировать

  13. pozitiv4ik 18.03.2026 01:04 # pozitiv4ik
    жоао педро забрать бы у пенсов, палмер уже сдулся, хотя он летом в Мю перейдет

    главное что кенда придет из спортинга который даже не играет за них

  14. dembo 18.03.2026 01:03 # dembo
    чем дальше пройдет арсосал в лч, тем лучше

  15. v-0987654321 18.03.2026 01:02 # v-0987654321
    Пенсопидара3ы,шо с вашими ибалами?

    пидарастерка Жиррорт мои конченные лахи

    ахахаха арьююююю

    (ответить)

  16. anabanana94 18.03.2026 01:02 # anabanana94
    Радуйтесь до полуфинала, 0 евро трофеев, держу в курсе

  17. hachidio 18.03.2026 01:01 # hachidio
    Отсосу за чебурекПользователь получил предупреждение

