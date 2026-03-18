"Сити" снова проиграл "Реалу" и покинул Лигу Чемпионов

"Манчестер Сити" вдесятером проиграл "Реалу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и покинул турнир.

По сравнению с выездом к "Вест Хэму" (1:1) в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Тиджани Рейндерс, Райан Шерки и Жереми Доку.



Уже в самом начале матча Федерико Вальверде упустил хороший момент, пробив прямо в Джанлуиджи Доннарумму вместо того, чтобы попытаться перебросить мяч через вышедшего навстречу голкипера хозяев.



В ответ "Сити" обрушил шквал атак на ворота Тибо Куртуа, однако нам 17-й минуте "Реал" вновь показал зубы, отметившись попаданием Винисиуса в штангу.



На 20-й минуте рефери, обратившись к VAR, показал Бернарду Силве красную карточку за игру рукой в створе ворот и назначил пенальти, который был уверенно реализован Винисиусом — 0:1.



Терять "горожанам" было нечего, поэтому, несмотря на дефицит в одного игрока, они шли вперед и на 41-й минуте были вознаграждены. Доку ускользнул от оппонента на левом краю штрафной, после чего с помощью рикошета прострелил во вратарскую, а там Эрлинг Холанд заковырял мяч в сетку — 1:1.



На 63-й минуте Доку реализовал выход один на один, однако из-за офсайда гол не был засчитан. Аналогично не повезло и Райану Аит-Нури, который из положения вне игры головой отправил мяч в ворота "Реала".



В концовке гости ответили двумя своими голами, отмененными из-за офсайдов.



А уже на исходе компенсированного времени Винисиус принес "Реалу" победу, выскочив из-за спины Марка Гехи и ногой замкнув подачу во вратарскую — 1:2.



Раннее удаление Силвы перечеркнуло и без того призрачные надежды "Сити" на "камбэк". "Горожане" могли выиграть или хотя бы не проиграть этот отдельно взятый матч, но не сложилось.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 1:5



Голы: Холанд 41 — Винисиус 22 (пен), 90.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш (Семеньо 57), Хусанов, Диаш (Гехи 45), Аит-Нури, Родри (Гонсалес 74), Рейндерс (Аке 45), Силва, Шерки, Доку, Холанд (Мармуш 56).



"Реал": Куртуа (Лунин 45), Александер-Арнольд (Карвахаль 83), Хейсен, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Питарч (Анхель 74), Диас (Мбаппе 69), Гюлер (Камавинга 74), Винисиус.



Предупреждения: Хусанов — Александер-Арнольд, Мбаппе.



Удаление: Силва 20.