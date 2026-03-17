Джеррард назвал свою вторую самую любимую команду в Премьер-Лиге

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал "Ньюкасл" своей второй самой любимой командой в Премьер-Лиге.

Всю свою английскую карьеру Джеррард провел в родном "Ливерпуле", заслужив статус легенды, несмотря на то, что так и не смог завоевать титул Премьер-Лиги с "красными".



Однако статус фаната "Ливерпуля" не мешает Джеррарду симпатизировать другой команде в Премьер-Лиге, и это не кто-то из традиционной "большой шестерки".



"Честно говоря, я удивлен, что меня здесь (на "Сент-Джеймс Парк") хорошо приняли. Вообще-то, это вполне закономерно, и если бы я хотел, чтобы кто-нибудь, помимо "Ливерпуля", выиграл лигу, это был бы "Ньюкасл".



"Они являются моей второй любимой командой в Премьер-Лиге. Прежде я никогда этого не говорил, но вот вам. Теперь живите с этим", — сообщил Джеррарда TNT Sports.