Кунья уговаривает Каземиро остаться в "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья заявил, что не теряет надежд уговорить полузащитника Каземиро остаться на "Олд Траффорд".

В январе "Юнайтед" объявил, что истекающий в конце сезона контракт Каземиро продлен не будет. Это решение вызвано совсем не уровнем игры 34-летнего бразильца, который великолепен в последние недели.



Дело в том, что "Юнайтед" просто не хочет продолжать платить Каземиро 350,000 фунтов в неделю, однако Кунья хотел бы, чтобы его партнер по сборной договорился о новой сделке.



"Я постоянно говорю ему: "Да ладно, останься в "Манчестер Юнайтед"! Еще один годик со мной, давай проведем вместе второй год".



"Мы очень близки, он всегда помогает мне, и играть рядом с ним здесь и в сборной — это огромная честь".



"Я всегда учусь у него. Он дошел до той стадии, когда сам может решить, где он будет играть, и я надеюсь, это будет с нами", — сообщил Кунья TNT Sports Brazil.