"Фулхэм" договорился о покупке Пепи за 31 млн. фунтов

"Фулхэм" достиг устной договоренности о приобретении нападающего ПСВ Рикардо Пепи.

"Фулхэм" пытался заполучить Пепи еще в январе, однако тогда "дачники" не смогли согласовать сделку, да и ПСВ не захотел терять своего бомбардира, даже когда тот получил травму.



Тем не менее, "Фулхэм" не утратил интерес к Пепи и сейчас, как сообщает журналист Фабрицио Романо, договорился о покупке игрока сборной США за 36 миллионов евро (31 млн. фунтов).



Сам Пепи уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом". В ближайшие дни 23-летний техасец должен посетить Лондон для похождения медобследования.



Пепи выступает за ПСВ с 2023 года. В течение этого времени Рикардо забил 39 голов в 95 матчах, включая 13 в 27 в этом сезоне.