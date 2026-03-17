"Фулхэм" договорился о покупке Пепи за 31 млн. фунтов
"Фулхэм" достиг устной договоренности о приобретении нападающего ПСВ Рикардо Пепи.
"Фулхэм" пытался заполучить Пепи еще в январе, однако тогда "дачники" не смогли согласовать сделку, да и ПСВ не захотел терять своего бомбардира, даже когда тот получил травму.
Тем не менее, "Фулхэм" не утратил интерес к Пепи и сейчас, как сообщает журналист Фабрицио Романо, договорился о покупке игрока сборной США за 36 миллионов евро (31 млн. фунтов).
Сам Пепи уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом". В ближайшие дни 23-летний техасец должен посетить Лондон для похождения медобследования.
Пепи выступает за ПСВ с 2023 года. В течение этого времени Рикардо забил 39 голов в 95 матчах, включая 13 в 27 в этом сезоне.
17.03.2026 21:00
Тете , Пепи, Рид, Кинг, Кэрри, Лено.
Короткометражные фамилии
