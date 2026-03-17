Ван де Вен возмущен историями о том, что игрокам "Тоттенхэма" все равно

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен назвал "чепухой" истории о том, что игроков его команды не беспокоит возможный вылет из Премьер-Лиги.

За последнее время было опубликовано несколько историй о том, что некоторые игроки "Тоттенхэма" не сильно переживают насчет возможного понижения клуба в классе, потому что летом все равно собираются уйти.



Одним из тех, кто собрался на выход, назывался и сам Ван де Вен, и это вызывает возмущение у 24-летнего голландца.



"Конечно, я видел, что пишут. Репортеры говорят некоторые вещи, после которых ты такой: "Откуда вы вообще это взяли?" Например, про то, что игроки перестали сражаться. Это неправда".



"Они говорят, что игроки все равно уйдут. Это просто чепуха, и это становится проблемой, только когда люди начинают верить. Это наибольшая чепуха".



"Иногда мы читаем некоторые вещи о себе и думаем: "Это что еще такое?" В другой день мы читаем о парне, который собирается уйти и которому все равно. Мы просто читаем это и думаем: "Откуда это?"



"Это создает так много проблем, потому что фанаты начинают верить в это".



"Всех нас так сильно волнует ситуация, в которой мы находимся. Это самое важное прямо сейчас. А если после этого появляются истории, что некоторым парням все равно, это просто расстраивает других парней".



"Лично меня расстраивает, когда люди начинают думать про меня другое. Я просто хочу оставаться в форме и переломить ситуацию. Знаю, последние матчи не были моими лучшими. Самое важное, что я стараюсь изо всех сил ради этого клуба", — цитирует Ван де Вена Sky Sports.