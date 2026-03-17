Йоро хочет, чтобы Магуайр заключил новый контракт с "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро выразил надежду, что его партнер по команде Харри Магуайр подпишет новый контракт.

Действующий контракт Магуайра истекает в конце сезона, а свою опцию продления на 12 месяцев "Юнайтед" уже использовал.



Однако Йоро не хочет, чтобы "Юнайтед" терял столь опытного игрока. Лени чувствует, что игра бок о бок с 33-летним англичанином помогает ему становиться лучше.



"Наличие Харри в команде идет нам на пользу. Будет действительно хорошо, если он сможет остаться на следующий сезон. Поэтому я надеюсь, он продлит свой контракт и останется с нами. Как бы то ни было, посмотрим".



"Обладая таким опытом, он давал мне много советов, он много разговаривал со мной на поле, и это очень мне помогло".



"Он всегда разговаривает со мной — иногда до матча или в перерыве. Он говорит, как лучше выбирать позицию, поэтому игра рядом с ним идет мне на пользу".



"Мы много разговариваем. Даже до матча, на протяжении недели. Мы обсуждаем соперников", — цитирует Йоро Sky Sports.