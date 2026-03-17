Родри отказался отвечать на вопрос о своем будущем

Полузащитник Родри отказался отвечать на вопрос о возможном уходе из "Манчестер Сити" грядущим летом.

Согласно свежим слухам, "Реал" сделал Родри своей целью номер один на летнее трансферное окно.



В июне Родри исполнится 30 лет, а от его контракта будет оставаться только один год, поэтому гранд Ла Лиги надеется заполучить соотечественника по сниженной цене.



Однако в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" Родри предпочел уклониться от прямого вопроса о том, покинет ли он "Сити" летом.



"Нет, нет. Я не собираюсь отвечать на это".



"Это время, чтобы думать о том, что мы имеем сейчас, о моей команде, о моем сезоне, чего вполне достаточно. А затем станет видно", — приводит слова Родри talkSPORT.