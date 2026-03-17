"Арсенал" третий раз за сезон ошибочно избежал пенальти в свои ворота

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что "Брайтону" следовало присудить пенальти в матче против "Арсенала".

4 марта "Брайтон" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", так и не сумев ответить на быстрый гол Букайо Сака.



В компенсированное время к первому тайму этого матча Габриэль Мартинелли повалил в своей штрафной Матса Виффера, который спешил замкнуть подачу верхом.



Рефери Крис Кавана позволил продолжить игру, а подключившаяся позже система VAR не увидела здесь явной судейской ошибки, поэтому пенальти в ворота "канониров" назначен не был.



Однако KMI с перевесом голосов четыре против одного определила, что система VAR дала сбой, и "чайкам" следовало присудить 11-метровый.



В опубликованном заявлении комиссия указывает, что Мартинелли даже не смотрел на мяч и просто пытался помешать Вифферу.



Как отмечает BBC, это уже третий аналогичный вердикт KMI насчет "Арсенала" в этом сезоне. "Канониры" также ошибочно избежали пенальти в свои ворота против "Челси" ранее в марте и против "Эвертона" в декабре.



