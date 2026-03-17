"Челси" столкнулся с очередной утечкой информации

Весле Фофана "Челси" столкнулся с очередной утечкой информации насчет состава на матч.

Согласно информации, распространившейся во французской прессе, защитник "Челси" Весле Фофана испытывает мышечную боль, поэтому его место в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ во вторник вечером займет Йоррел Хато.

Предыдущая утечка случилась в преддверии первой встречи с ПСЖ на прошлой неделе — пресса еще за восемь часов опубликовала стартовый состав "Челси", а позже главный тренер "синих" Лиам Росеньор сообщил о начале внутреннего расследования.

Упомянутый Фофана неважно отыграл первый матч против ПСЖ, а также стал виновником пропущенного от "Ньюкасла" гола в минувший уикенд.

Если новая утечка не окажется блефом, чтобы определить источник "слива", Росеньор будет в ярости, отмечает Daily Mirror.





Автор mihajlo   

Дата 17.03.2026 16:00

  vinnipooh 17.03.2026 16:34
    хороая новость для Челси моуриньо может заменитьРосиньера

