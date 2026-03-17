Анри: "У меня побежали мурашки после гола Доумана"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что у него "побежали мурашки" после дебютного гола полузащитника Макса Доумана за "канониров".

В минувший уикенд Доуман помог "Арсеналу" сломить сопротивление "Эвертона" (2:0), а заодно — в возрасте 16 лет и 73 дней — стал самым молодым автором гола в истории Премьер-Лиги.



Яркое камео Доумана напомнило Анри себя в юности, а также Уэйна Руни, и Тьерри лишь призывает беречь вундеркинда.



"Буду честен с вами, у меня побежали мурашки по коже. У меня нечасто бывают мурашки, когда я смотрю футбол, но в этот раз у меня были мурашки, потому что я помню свой первый гол, свой первый момент".



"Даже если вы не являетесь фанатом "Арсенала", каждый может примерить этот конкретный момент на себя и порадоваться за него, отложив в сторону свое отношение к "Арсеналу". У меня были мурашки, честно говоря".



"Я видел свидетелем того же с Руни, и если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что у него будет карьера, как у него была, я бы ответил: "Ну, может быть". Но что действительно необходимо, так это беречь парня на протяжении всего пути".



"Мы обладаем особенным талантом здесь — не только для "Арсенала", но и для английского футбола. Давайте не будем испытывать чрезмерное восхищение", — цитирует Анри Sky Sports.