"Арсенал" не собирается отпускать Калафьори

"Арсенал" не намерен отпускать защитника Риккардо Калафьори грядущим летом.

Калафьори выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" за 42 миллиона фунтов летом 2024, однако в этом сезоне Риккардо не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".



Играть более регулярно Калафьори мешают собственные проблемы со здоровьем, а также конкуренция со стороны новичка Пьеро Инкапье.



На фоне этого появились слухи, что грядущим летом Калафьори может вернуться на родину. TEAMtalk подтверждает, что 23-летний игрок сборной Италии действительно вызывает интерес у ряда клубов Серии А, включая лидирующий "Интер".



Однако "Арсенал" не планирует расставаться с Калафьори, а сам Риккардо счастлив в Лондоне и готов сражаться за свое место в составе команды Микеля Артеты.