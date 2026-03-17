"Арсенал" не собирается отпускать Калафьори

Риккардо Калафьори "Арсенал" не намерен отпускать защитника Риккардо Калафьори грядущим летом.

Калафьори выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" за 42 миллиона фунтов летом 2024, однако в этом сезоне Риккардо не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".

Играть более регулярно Калафьори мешают собственные проблемы со здоровьем, а также конкуренция со стороны новичка Пьеро Инкапье.

На фоне этого появились слухи, что грядущим летом Калафьори может вернуться на родину. TEAMtalk подтверждает, что 23-летний игрок сборной Италии действительно вызывает интерес у ряда клубов Серии А, включая лидирующий "Интер".

Однако "Арсенал" не планирует расставаться с Калафьори, а сам Риккардо счастлив в Лондоне и готов сражаться за свое место в составе команды Микеля Артеты.





Автор mihajlo   

Дата 17.03.2026 14:00

  1. saltoauby 17.03.2026 14:05 # saltoauby
    Щас ему бы сваливать с топ-лиги, и идти на понижение. В Италию едут уже возрастными будучи поигравшими везде

