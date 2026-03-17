Анонс матча "Арсенал" — "Байер"

Во вторник вечером "Арсенал" примет на своем поле леверкузенский "Байер" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе прервалась 100-процентная серия "Арсенала" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, причем "канониры" были на волоске от поражения в Леверкузене.



Только реализованный Каем Хаверцем пенальти в концовке позволил "Арсеналу" увезти домой ничью 1:1.



В минувший уикенд "Арсенал" нарастил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до девяти очков, поэтому теперь "канониры" могут немного расслабиться и сыграть в Лиге Чемпионов в полную силу.



- "Арсенал" ни разу не проиграл "Байеру" в Лиге Чемпионов (1 победа, 2 ничьи).



- Избегая поражения в первой встрече двухматчевого противостояния в плей-офф еврокубков, "Арсенал" проходил дальше в 17 случаях из 20.



- "Байер" проиграл восемь из 11 последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, но ранее в этом сезоне одержал победу 0:2 на поле "Манчестер Сити".



- "Арсенал" выиграл 13 из 16 домашних матчей при Микеле Артета в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 1 поражение), единственное поражение потерпев от ПСЖ в прошлом сезоне на стадии полуфинала (0:1).



- "Байер" может лишь третий раз достичь 1/4 финала Лиги Чемпионов — и впервые с сезона 2001/02.



- "Байер" пропустил только один гол в четырех последних матчах Лиги Чемпионов — с пенальти от Кая Хаверца.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов соперники смогли забить "Арсеналу" после углового только с 23-й попытки, и это сделал как раз "Байер" на прошлой неделе.



- В первой встрече с "Байером" полузащитник "Арсенала" Деклан Райс продемонстрировал точность передач в 96% (73 из 76).



"Арсеналу" в этом матче не помогут травмированные Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор и Микель Мерино, но Бен Уайт и Леандро Троссард в порядке.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия). Первый матч — 1:1

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00