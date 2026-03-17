Каррагер предупредил Слота, что тому будет сложно вернуть поддержку фанатов
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил главного тренера "красных" Арне Слота, что тому будет сложно вернуть поддержку болельщиков.
В минувшее воскресенье "Ливерпуль" на последней минуте упустил победу против кризисного "Тоттенхэма" (1:1), и "Энфилд" отреагировал на это гулом негодования после финального свистка.
Каррагер чувствует, что от Слота начали отворачиваться самые преданные болельщики, и Джейми опасается, что этот процесс окажется необратимым.
"То, каким образом "Ливерпуль" проводит этот сезон, вызывает тревогу. Но больше всего тревожно за тренера. Думаю, есть разница между поддержкой в сети и фанатами, которые посещают матчи".
"На протяжении большей части сезона, когда люди ополчились на Арне Слота, посещающие матчи фанаты оставались на его стороне. Они оставались на его стороне даже после случившегося с Мо Салахом — их следующий матч был на выезде на "Сан-Сиро", и фанаты скандировали имя Арне Слота".
"Людям, которые приходят поддержать "Ливерпуль", непросто отвернуться от тренера, менее года назад завоеваевшего титул, но в воскресенье я почувствовал большой сдвиг в плане отношения толпы к команде и тренеру".
"Это освистывание в конце матча было настоящим освистыванием со стороны недовольных и расстроенных фанатов".
"Думаю, теперь Арне Слоту будет по-настоящему сложно вернуть их поддержку. Когда ты потерял поддержку толпы, вернуть это очень сложно".
"Все еще может случиться нечто особенное: победа в Лиге Чемпионов, завоевание Кубка Англии или попадание в Лигу Чемпионов. Но многие фанаты отвернулись от него на этой неделе".
"Одно очко против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма", поражение в первом матче против "Галатасарая". Я не так уж уверен, что они пройдут дальше в Лиге Чемпионов".
"Стиль их футбола не помогает, но я продолжаю возвращаться к одному факту: являются ли эти большие, талантливые игроки, пришедшие в клуб в этом сезоне, игроками "Ливерпуля"?
"Сейчас он имеет игроков другого профиля, и они не приспособлены к тому, что им нужно в Премьер-Лиге. Но, как мы знаем, в случае с каждой командой ответственность несет тренер", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
17.03.2026 11:00
