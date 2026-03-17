Каррагер предупредил Слота, что тому будет сложно вернуть поддержку фанатов

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил главного тренера "красных" Арне Слота, что тому будет сложно вернуть поддержку болельщиков.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" на последней минуте упустил победу против кризисного "Тоттенхэма" (1:1), и "Энфилд" отреагировал на это гулом негодования после финального свистка.



Каррагер чувствует, что от Слота начали отворачиваться самые преданные болельщики, и Джейми опасается, что этот процесс окажется необратимым.



"То, каким образом "Ливерпуль" проводит этот сезон, вызывает тревогу. Но больше всего тревожно за тренера. Думаю, есть разница между поддержкой в сети и фанатами, которые посещают матчи".



"На протяжении большей части сезона, когда люди ополчились на Арне Слота, посещающие матчи фанаты оставались на его стороне. Они оставались на его стороне даже после случившегося с Мо Салахом — их следующий матч был на выезде на "Сан-Сиро", и фанаты скандировали имя Арне Слота".



"Людям, которые приходят поддержать "Ливерпуль", непросто отвернуться от тренера, менее года назад завоеваевшего титул, но в воскресенье я почувствовал большой сдвиг в плане отношения толпы к команде и тренеру".



"Это освистывание в конце матча было настоящим освистыванием со стороны недовольных и расстроенных фанатов".



"Думаю, теперь Арне Слоту будет по-настоящему сложно вернуть их поддержку. Когда ты потерял поддержку толпы, вернуть это очень сложно".



"Все еще может случиться нечто особенное: победа в Лиге Чемпионов, завоевание Кубка Англии или попадание в Лигу Чемпионов. Но многие фанаты отвернулись от него на этой неделе".



"Одно очко против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма", поражение в первом матче против "Галатасарая". Я не так уж уверен, что они пройдут дальше в Лиге Чемпионов".



"Стиль их футбола не помогает, но я продолжаю возвращаться к одному факту: являются ли эти большие, талантливые игроки, пришедшие в клуб в этом сезоне, игроками "Ливерпуля"?



"Сейчас он имеет игроков другого профиля, и они не приспособлены к тому, что им нужно в Премьер-Лиге. Но, как мы знаем, в случае с каждой командой ответственность несет тренер", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.