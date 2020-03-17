"Бавария" готова побороться за Андерсона

"Бавария" готова вступить в борьбу за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

С высокой вероятностью Андерсон покинет "Форест" грядущим летом, даже если "лесники" смогут избежать вылета из Премьер-Лиги.



Фаворитом в борьбе за Андерсона считается "Манчестер Сити", который может попрощаться с Бернарду Силвой и Родри. А также заполучить Эллиота мечтает "Манчестер Юнайтед", подыскивающий замену Каземиро.



Однако Daily Mail утверждает, что еще одним серьезным претендентом на 23-летнего полузащитника обещает стать "Бавария", которая в конце сезона прощается с Леоном Горецкой.



Переход в "Баварию" позволил бы Андерсону выступать бок о бок со своим капитаном по сборной Англии Харри Кейном.



Добавим, продажа Андерсона может принести "Форест" около 80-100 миллионов фунтов, что стало бы рекордной продажей в истории клуба с "Сити Граунд".