Анонс матча "Челси" — ПСЖ

"Челси" выйдет на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ, чтобы попытаться отыграться после поражения 5:2 в Париже.

Когда на прошлой неделе команды встречались в Париже, голкипер "Челси" Филип Йоргенсен совершил роковую ошибку при счете 2:2. В результате ПСЖ вышел вперед, а "синие" полностью выключились из игры и в концовке пропустили еще дважды.



Дефицит в три гола делает задачу "Челси" предельно сложной, особенно с учетом текущей формы команды Лиама Росеньора, которая в минувший уикенд проиграла "Ньюкаслу" в Премьер-Лиге со счетом 0:1.



- "Челси" не выиграл ни одного из пяти последних матчей против ПСЖ в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения), и это самая продолжительная серия "синих" без побед против определенного соперника в соревновании (также 5 против "Баварии" — с апреля 2005 по сентябрь 2025).



- ПСЖ не проиграл ни одного из пяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (4 победы, 1 ничья).



- ПСЖ выходил победителем из трех предыдущих двухматчевых противостояний с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов (с "Ливерпулем", "Астон Виллой" из "Арсеналом" в прошлом сезоне).



- В истории Лиги Чемпионов только одна команда выбивала из турнира его действующего победителя, проиграв первую встречу двухматчевого противостояния плей-офф с разницей в три гола. Это удалось "Депортиво" против "Милана" в 1/4 финала в сезоне 2003/04 (поражение 1:4 на выезде, победа 4:0 дома).



- "Челси" проиграл все три своих последних матча в плей-офф Лиги Чемпионов, но четыре раза подряд этого еще никогда не делал.



- При Луисе Энрике ПСЖ выиграл 66.7% своих матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (12 из 18).



- Семь голов в первой встрече в Париже были забиты со всего 18 ударов. Выше соотношение голов к ударам в плей-офф Лиги Чемпионов (с 2003/04, минимум 5 голов) было только в матче "Манчестер Сити" и "Шальке-04" в марте 2019 (7 голов с 17 ударов).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов за ПСЖ забивали 13 различных игроков (не считая автоголы) — больше всех.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов полузащитник Энцо Фернандеш совершил пять результативных действий (3+2) — больше всех в "Челси".



- Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия в среднем забивает или ассистирует каждые 63 минуты в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (6+4).



Вингер "Челси" Педру Нету избежал дисквалификации за толчок болбоя в первой встрече и будет доступен на ответную. Капитан Рис Джеймс пропустит несколько недель с травмой задней поверхностью бедра. Может вернуться в строй Эстевао Виллиан. Мало Гюсто под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 2:5

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00